Каким будет самый дешевый электрокроссовер BMW: появились первые фото

Новый BMW iX1 станет самым дешевым электрокроссовером бренда, когда пополнит линейку модернизированной модели BMW X1 2027 года. Машину показали на первых живых фото в сети.

Премьера автомобиля еще не состоялась, но дебют кроссовера BMW iX1 2027 модельного года постепенно приближается. Автомобиль показывает Carscoops.

Ожидается, что модель BMW iX1 получит внешность в новом стиле Neue Klasse. Этот дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW впоследствии распространится на всю линейку.

В самом доступном исполнении электромобиль BMW X1 eDrive 20 дебютировал пару лет назад. В движение баварский электрокар приводит мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч.

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволяет преодолевать почти 500 км – производитель заявляет о 475 км запаса хода. Зарядиться от 10% до 80% можно за 29 минут.

Цена BMW X1 в базовом электрическом исполнении eDrive 20 – от 47 900 евро. В техническом плане больших изменений не ожидается.

