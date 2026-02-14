Самый дешевый кроссовер Jeep получил другой дизайн. Фото

Компактный кроссовер Jeep Avenger пользуется популярностью на рынке как самая дешевая модель компании. Производитель подготовил новую версию машины с другим дизайном.

Видео дня

Новый Jeep Avenger 2027 модельного года уже выехал на дороги. Кроссовер показывает Carscoops. Однако это прототип, внешность которого скрывают. Ожидаются изменения в дизайне бамперов и оформлении светотехники.

В линейке моделей Jeep Avenger есть несколько модификаций: бензиновая, гибридная, электрическая. Недавно производитель отправил в продажу полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe.

Кроссовер Avenger 4xe получил силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Jeep Avenger 4xe лучше подготовлен к бездорожью. Клиренс увеличили до 21 см. Доступны режимы движения "Снег", "Песок и грязь", "Спорт" и "Авто".

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Audi готовит к дебюту свой новый кроссовер.