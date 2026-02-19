Новый доступный кроссовер Hyundai размером с Duster показали до премьеры

Новый кроссовер Hyundai предложит покупателям современное оснащение в машине размером с Renault Duster. Модель Bayon – одна из самых доступных на глобальном рынке, поэтому новинка в следующем поколении уже вызвала интерес.

Производитель в целом старается держать новинку в секрете. И официально кроссовер Hyundai Bayon 2 поколения пока не продемонстрировали. А Carscoops показывает машину в ходе дорожных испытаний.

Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако дизайн машины полностью готов. И уже заметно, что новый Hyundai Bayon станет немного крупнее и получит геометричную внешность.

Цена Hyundai Bayon стартует примерно с 20 000 евро. Наверняка преемник немного подорожает. Также к премьере готовят модель Hyundai Tucson 5 поколения.

Стилистически новый SUV будет совсем другим автомобилем. Дизайн станет более брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках.

