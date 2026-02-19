Долгожданный бюджетный внедорожник Toyota станет еще круче. Фото

Бюджетную модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года официально рассекретили в подробностях как долгожданный внедорожник. И в будущем этот автомобиль станет еще круче.

Видео дня

Японский внедорожник Toyota получил стильный дизайн в ретро-стиле и всех порадовал своим появлением. Carscoops стало известно, что производитель намерен развивать линейку модели, чтобы предложить лучший вариант каждому покупателю.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. А к 2029 году добавят намного более мощный 200-сильный дизельный мотор объемом 2,8 л. На его базе не исключается появление гибридной модификации.

В длину автомобиль вытянулся на 4575 мм (колесная база 2580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Ранее стало известно, что выход на рынок запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов. Пока в планах производителя появления модели Land Cruiser FJ в Европе и США нет.

OBOZ.UA уже рассказывал о новом недорогом пикапе Ford.