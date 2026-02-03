Новый дешевый Nissan сделали намного круче. Фото
Новый дешевый седан Nissan Sentra 2026 года порадовал всех своим появлением. Ведь покупатели уже успели испугаться исчезновения доступных машин. Теперь этот автомобиль сделали намного круче с новыми деталями.
Стандартная машина уже выглядит довольно ярко. Но автомобиль получил самый крутой вариант – Nissan Sentra SE RS. Подробности стали известны Motor1.
Американский дилер из штата Аризона подготовил свою модификацию Nissan Sentra, которую даже будут предлагать покупателям. Машина получила еще более агрессивный дизайн в стиле моделей Nissan Nismo, спортивную подвеску, громкий выхлоп и другие колесные диски.
Модель Sentra ранее отправилась в продажу в стандартном виде. Цена Nissan Sentra 2026 года стартует с $23 645. Модификацию SE оценили в $26 245, а доплата за "спортивный" пакет от дилера – еще $6995.
Спрос на доступные компактные модели привычного формата опять высокий. А кроссоверы начали надоедать. Поэтому новую Sentra многие очень ждали.
