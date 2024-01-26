Экономичная модель Toyota уступила место другой недорогой машине. Фото

Экономичную модель Toyota Prius нового поколения оценили покупатели во всем мире. Многим автомобиль нравится своей доступностью и топливной эффективностью. Однако на европейском рынке Prius уступил место другой недорогой модели Toyota.

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Детали рассказывает Motor1. Toyota Prius в 2023 году пользовалась умеренной популярностью у европейских покупателей. Покупку модели стимулируют налоговые льготы для транспортных средств, оснащенных электромоторами.

Но знаменитый гибрид уступил место в продажах другой машине – недорогому спортивному купе Toyota GR86. Оказалось, что в Европе популярнее менее практичный автомобиль с повышенным расходом топлива.

Toyota GR86 купили в количестве 4041 автомобиля. В то время как Prius разошелся тиражом в 2755 машин. Отставание существенное. Но такие результаты связывают с несколькими причинами.

Во-первых, в Европе новая Toyota Prius продавалась не полный год. Во-вторых, японская компания ранее объявила, что с 2025 года GR86 не будет продаваться в Европе. Это могло подстегнуть спрос на модель.

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