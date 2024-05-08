У Toyota RAV4 появился дешевый соперник – сколько он стоит

Китайцы представили компактный кроссовер Haval Jolion 2024 года. Цена автомобиля сравнима с бюджетной моделью Renault Duster, а по размерам китайская машина соответствует Toyota RAV4.

Новинку рассекретили на официальном сайте. Цена Great Wall Haval Jolion 2024 модельного года – от 21 000 долларов. Продажи автомобиля стартуют совсем скоро в Новой Зеландии. Затем – в Австралии, ЮАР и Латинской Америке.

От прошлого кроссовера новый Haval Jolion отличается более стильным дизайном с переработанными передней решеткой и фарами, новыми бамперами и колесными дисками.

Снаружи новую машину можно также отличить по новым оттенкам окраски кузова. Некоторые декоративные элементы, которые прежде были хромированными, выкрасили в темный оттенок.

Двигатель выбрать нельзя – доступен только бензиновый мотор объемом 1,5 л в составе гибридной силовой установки. Мощность – 190 л.с. (375 Нм крутящего момента). Сочетается агрегат с 7-ступенчатой автоматической КПП. Привод только передний.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайцы показали очень дешевую машину с большим багажником.