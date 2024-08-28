Новый бюджетный кроссовер Toyota получил удивительно низкую цену. Фото

Новый кроссовер Toyota Starlet Cross 2024 года представили официально и уже показали на фото со всеми подробностями. Бюджетная модель японской компании получила удивительно низкую цену.

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Новая Toyota Starlet Cross 2024 получилась настолько дешевой, что в Motor1 назвали модель настоящим сюрпризом. Бюджетный кроссовер построен на базе Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 года и фактически является его копией.

Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой от 16 000 долларов. Дизайн современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Toyota Urban Cruiser Taisor, в свою очередь, является клоном бюджетного кроссовера Suzuki Fronx. Модели Toyota отличаются деталями наподобие бамперов. Фактически речь идет о трех почти идентичных машинах.

Новая Toyota Starlet Cross 2024 оснащается 1,5-литровым агрегатом на 105 л.с. Привод только передний.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, обнаружилась интересная разница в цене популярной модели на рынках Украины и США.