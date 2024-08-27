Новая недорогая модель Hyundai в Украине оказалась дороже, чем в США. Фото

Новая Hyundai Sonata 2024 модельного года – стильный доступный соперник Toyota Camry. Машину недавно начали продавать в Украине после модернизации. Но оказалось, что у нас седан дороже, чем в США – на одном из основных рынков для этой модели.

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О цене Hyundai Sonata 2024 сообщает Carscoops. В США минимальная цена на машину составляет $26 650. В то время как в Украине прайс начинается с $28 000 (1 156 100 грн).

Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новая Sonata 2024 года выглядит совсем по-другому.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Новая Hyundai Sonata 2024 получила модернизированную светотехнику, состоящую из тонких горизонтальных элементов, новые бамперы с крупными воздухозаборниками геометрической формы, лаконичный декор и стильные колесные диски.

Двигатель Hyundai Sonata 2024 года в Украине только один – базовый бензиновый объемом 2,5 л (194 л.с.).

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