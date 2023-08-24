Новый бюджетный кроссовер Suzuki выходит на рынок. Фото и детали

Suzuki Fronx – новый бюджетный кроссовер японского бренда. Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой от 9000 долларов. У машины эффектный дизайн и хорошее оснащение. В продажу отправили новинку на новые рынки.

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Об этом рассказали на официальном сайте. Дизайн Suzuki Fronx – очень современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Доступный кроссовер Suzuki Fronx в движение приводят 1,2-литровый 92-сильный бензиновый двигатель и 1,0-литровый 100-сильный турбомотор на выбор. Также в линейку добавили 1,5-литровый агрегат на 105 л.с., который может быть доступен с 48-вольтной гибридной установкой.

Список опций Suzuki Fronx 2023 модельного года достойный: камеры кругового обзора, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона.

На данный момент купить кроссовер Suzuki Fronx можно в Индии, на Ближнем Востоке и в ЮАР. Со временем географию продаж расширят и на другие страны.

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