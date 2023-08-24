Новый электромобиль Chery удивил ценой в 4000 долларов. Фото

Компактный электромобиль Chery QQ претерпел обновление. Бюджетной модели изменили внешность и назначили удивительно низкую цену – чуть более 4000 долларов за базовый вариант.

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О новинке сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Несмотря на сегмент экстремально дешевых электромобилей, Chery QQ продается приблизительно в пять раз хуже ближайшего конкурента Wuling HongGuang Mini EV. Поэтому в компании решились на рестайлинг.

Доработали преимущественно переднюю часть. Электрический QQ остался узнаваемым, но получил новую декоративную панель между фарами и другой бампер.

Сзади бампер также заменили. Появились новые цвета кузова и другой дизайн колесных дисков. В салоне улучшили качество отделки.

Базовый электрокар Chery оснащают мотором мощностью 27 л.с. и батарейным блоком емкостью 9,4 кВтч с запасом хода до 120 км. Если выбрать батарею на 13,9 кВтч, пробег увеличится до 170 км.

Появился в линейке топовый вариант за 6900 долларов. Он получил увеличенную до 41 л.с. мощность и аккумулятор емкостью 17,4 кВтч. Запас хода равен 205 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом электромобиле Mercedes, который выехал на дороги. Новинка обещает быть интересной.