Новый бюджетный кроссовер Suzuki показали в самом практичном исполнении

Бюджетная модель Suzuki Victoris 2026 года дебютировала как новый автомобиль для покупателей с ограниченным бюджетом. Кроссовер показали в в самом практичном исполнении с большим багажником.

Видео дня

Пикап Suzuki Victoris в качестве упражнения в дизайне разработал X-Tomi Design. Такой автомобиль точно приглянулся бы самым хозяйственным покупателям. А новый кроссовер и в серийном виде привлек много внимания.

Это одна из двух новых моделей Suzuki, запланированных к дебюту в пределах 2025-2027 годов. Бюджетник Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

Производитель также готовит самый маленький автомобиль сегмента под своим именем. Ориентировочная длина кузова – менее 4 м. Это будет дешевый автомобиль с ценой до 10 000 долларов и простыми отделочными материалами.

OBOZ.UA уже сообщал про недорогие автомобили, которые скоро исчезнут.