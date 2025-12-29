С этими недорогими автомобилями придется попрощаться: список моделей

Некоторые недорогие автомобили скоро уйдут с рынка и не продолжат свою жизнь в следующем году. Такие машины по разным причинам перестанут производить. В 2026 году некоторые модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Список получился разнообразным.

По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестали производить для США.

Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:

Acura TLX;

Audi A4;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape;

Kia Soul;

Lincoln Corsair;

Nissan Versa (на некоторых рынках);

Nissan Ariya (на некоторых рынках);

Subaru Legacy;

Volvo S60.

OBOZ.UA уже рассказывал про самые ожидаемые недорогие автомобили 2026 года.