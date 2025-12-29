УкраїнськаУКР
С этими недорогими автомобилями придется попрощаться: список моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
786
Subaru Legacy

Некоторые недорогие автомобили скоро уйдут с рынка и не продолжат свою жизнь в следующем году. Такие машины по разным причинам перестанут производить. В 2026 году некоторые модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах.

OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Список получился разнообразным.

По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестали производить для США.

Kia Soul

Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:

  • Acura TLX;
  • Audi A4;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape;
  • Kia Soul;
  • Lincoln Corsair;
  • Nissan Versa (на некоторых рынках);
  • Nissan Ariya (на некоторых рынках);
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

