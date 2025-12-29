Видео дня
С этими недорогими автомобилями придется попрощаться: список моделей
Некоторые недорогие автомобили скоро уйдут с рынка и не продолжат свою жизнь в следующем году. Такие машины по разным причинам перестанут производить. В 2026 году некоторые модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах.
OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Список получился разнообразным.
По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестали производить для США.
Какие недорогие автомобили исчезнут в 2026 году:
- Acura TLX;
- Audi A4;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape;
- Kia Soul;
- Lincoln Corsair;
- Nissan Versa (на некоторых рынках);
- Nissan Ariya (на некоторых рынках);
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
OBOZ.UA уже рассказывал про самые ожидаемые недорогие автомобили 2026 года.