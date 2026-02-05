Новый бюджетный кроссовер Skoda на базе VW показали в сети

Новую модель Skoda Epiq 2026 года построили на базе бюджетника VW, который скоро отправится в продажу. Самый дешевый EV производителя показали в сети с очень современной внешностью.

Видео дня

Недавно электрический кроссовер Skoda Epiq рассекретили как предсерийный прототип. А на канале TALKWHEELS автомобиль показали с эффектным вариантом дизайна в сети. Авторы предложили альтернативный стиль модели Skoda. Получилось реалистично.

А на концепте мы видели аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

OBOZ.UA ранее показывал новую практичную модель VW.