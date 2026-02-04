Volkswagen создал практичного соперника Renault Duster. Фото

Новая модель Volkswagen составит конкуренцию Renault Duster в сегменте бюджетных автомобилей. Автомобиль для самых практичных покупателей подготовили к премьере, о нем уже кое-что известно.

Видео дня

Сообщалось, что новый VW полностью рассекретят до конца года. О машине стало известно Carscoops. Там также показали первое официальное фото. Оно не слишком информативное, однако проливает свет на некоторые детали.

Автомобиль назвали Volkswagen Tukan. Очевидно, что перед нами – пикап. Однако машину построили на легковой платформе.

Canary Yellow – новый фирменный цвет для модели. Возможно, в палитре появятся и другие яркие оттенки, которые "разбавят" утилитарный стиль автомобиля. Также мы видим пластиковый декор и рейлинги на крыше. Традиционные элементы для этого сегмента.

Возможно, дизайн автомобиля выполнят по мотивам концепта Volkswagen Tarok 2018 года. Во всяком случае, в свое время производитель обещал отправить в продажу подобный доступный пикап небольшого размера. Пикап Renault Duster Oroch – потенциальный соперник для новинки. Эта модель производится с 2014 года, но недавно претерпела модернизацию.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Toyota, который отправили в продажу.