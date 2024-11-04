Новый бюджетный кроссовер Kia поможет покупателям сэкономить. Фото

Новый бюджетный кроссовер Kia EV2 показали в сети на фото. Мало того, что автомобиль поможет покупателям сэкономить благодаря низкой цене, так еще и тратиться на топливо не придется – модель электрическая.

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Это новая недорогая машина, которая займет базовое место в линейке EV Kia. Компактный кроссовер адресуют молодым покупателям. О машине сообщает Carscoops. Там уже показали прототип новой модели Kia, которая выехала на дороги.

Ожидается, что EV2 будет построен на базе электрокроссовера Hyundai Inster. Но о дизайне никаких данных нет – машина проходит дорожные испытания с маскировкой на кузове. Длина составит 4 м.

Появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Новый электрокроссовер Kia получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

Новый Kia EV2 в движение будут приводить батарейные блоки емкостью от 42 до 62 кВтч. Премьера ожидается в 2025 году, а рыночный дебют состоится в 2026-м. Ориентировочная цена – от 25 000 евро.

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