Новый бюджетный кроссовер Kia показали вживую

Бюджетник Kia EV2 дебютировал как стильный кроссовер. Новый автомобиль присоединится к сегменту недорогих электромобилей. Его показали вживую после официальной премьеры.

Видео дня

Новый электрокар Kia EV2 2027 модельного года станет самым маленьким и дешевым кроссовером в новой линейке корейского бренда. Автомобиль готовят к выходу на рынок. Машину с современным дизайном показывает Electrifying.

Внешность концепта, который показали ранее, почти без изменений появилась на серийной машине. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется доступнее.

Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Ориентировочная цена – от 25-30 000 евро. Из-за бюджетного позиционирования большой запас хода Kia EV2 не ожидался, но машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.

Базовый вариант предложит блок емкостью 40 кВтч примерно на 300 км. Мощность силовых установок – от 134 до 145 л.с.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый вариант Toyota RAV4.