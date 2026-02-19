Идеально для Украины: новая Toyota RAV4 получила необычную функцию

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 года уже отправился на многие мировые рынки как долгожданный недорогой автомобиль. Машина удивила необычной функцией, которую сочли бы идеальной в Украине.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, на рынок отправили новый вариант модели, такая машина удивила своей мощностью и возможностями. Речь про плагин-гибрид Toyota RAV4 PHEV. Суммарная отдача силовой установки превышает 320 л.с.

В японской спецификации отмечается запас хода в 150 км исключительно на электротяге. Полностью заряженная батарея и полный бак бензина позволяют автомобилю до семи дней питать электричеством дом. Многие сочли бы функцию такого мощного генератора полезной в современных украинских реалиях.

Цена гибрида Toyota RAV4 PHEV 2026 года в Японии – от 38 000 долларов. На разных рынках предлагают и другие гибридные модификации – мощностью 200, 230, 268 л.с.

Также в некоторых странах есть исключительно бензиновые варианты с отдачей до 200 сил. Модель доступна с передним и полным приводом.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую дешевую модель Renault.