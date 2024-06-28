Новый бюджетный кроссовер Jeep показали в стиле Citroen. Фото

Новый бюджетный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения готовят к премьере. Этот автомобиль сравняется в цене с Рено Дастер и станет самой дешевой моделью американского бренда. Авто показали с дизайном в стиле Citroen.

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В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. При этом новый Jeep Renegade 2 поколения, скорее всего, получит еще более доступный базовый вариант с гибридной силовой установкой. Этот автомобиль с возможным дизайном в стиле Citroen показывает Auto-moto.

За основу взяли новый Citroen C3 Aircross – компактный бюджетный кроссовер. Точной информации про новый Renegade пока нет, но модель как раз могут построить на базе французского бюджетника.

Концерн Stellantis уже проделал похожую процедуру несколько раз: на этой же платформе построены разные модели Opel, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Художники издания изменили переднюю часть, которую выполнили более брутально. Возможно, что-то похожее отправится в серийное производство к 2027 году.

Но это еще не все. В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили также разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis. Вторая новинка – Jeep Compass 2026 модельного года. Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые кроссоверы Toyota, которые озадачили своим дизайном.