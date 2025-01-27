Новый бюджетный кроссовер Fiat вот-вот отправится в производство. Фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года уже готов к производству и вот-вот встанет на конвейер. Ранее эту долгожданную модель рассекретили официально на фото.

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Подробности стали известны Motor1. Завод в Сербии готов начать работу. А производитель еще сохраняет некоторую секретность. Оказалось, что дизайн выполнили не в духе концепта Fiat Centoventi 2019. Ранее в компании подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Возможно, компания подготовит премьеру еще одной модели в линейке. А непосредственно новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Премьера новой Fiat Panda 2025 модельного года была приурочена к 125-летию итальянского автопроизводителя. Покупатели будут выбирать между электрической и гибридной модификациями. Цена – 20-25 тысяч евро за базовый вариант.

Интересно, что новый Fiat будут продавать параллельно с актуальной Panda итальянского производства, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года.

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