Новый кроссовер Nissan вдвое дешевле Дастера получился практичным. Фото

Новый кроссовер Nissan Magnite Move 2025 года – бюджетная модель японского бренда, которая оказалась вдвое дешевле Дастера. При этом автомобиль предлагает очень высокую практичность.

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Недавно модернизированный вариант стандартной модели показали на официальных фото. А теперь, по информации Paultan, представили самую практичную модификацию Nissan Magnite Move.

Дешевый кроссовер выполнили в стиле рестайлингового Nissan Magnite 2024 года. Машина сохранила эффектный дизайн, что является редкостью для бюджетного сегмента. Дизайнеры обновили бамперы, светотехнику и колесные диски. Но главное у новой модификации – внутри.

Багажник Nissan Magnite Move получил объем 690 л. Грузоподъемность составляет 250 кг. Фактически, машину превратили в легкий фургон без заднего ряда кресел.

К покупке доступен двигатель объемом 1 л (72 л.с.), который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Автомобиль ориентирован на покупателей коммерческого сектора и представителей мелкого бизнеса. Цена Nissan Magnite Move 2025 – от 13 000 долларов.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине появился недорогой автомобиль из Китая.