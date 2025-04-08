Новый бюджетный электрокроссовер Kia оказался намного лучше Tesla

Новая бюджетная модель Kia EV5 2025 года выступила соперником Tesla Model Y. И бюджетный корейский кроссовер по совокупности качеств оказался намного лучше основного конкурента.

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Своими соображениями на этот счет поделились специалисты Carscoops. Электрокар Kia по размерам сравним с моделями Sportage и Toyota RAV4. Недавно недорогой кроссовер вышел на рынок. И у машины нашли множество плюсов.

Среди сильных качеств Kia EV5 отметили достойный уровень оснащения и современные технологии, простор в салоне, интересный дизайн. По этим параметрам новинка обошла Tesla, вдобавок EV5 намного доступнее. Но минусы тоже нашли: ходовые настройки и дешевая отделка.

Цена Kia EV5 в 2025 году – от 33 500 долларов. А, например, в КНР еще дешевле – от 20 700 долларов. У базового варианта один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея емкостью 64 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Топовый Kia EV5 предлагает два мотора, полный привод, 313 л.с., батарею на 88 кВтч и запас хода в 700 км. В оснащении – кресло водителя с большим количеством электрических регулировок, подогревом, охлаждением и массажем, цифровой ключ, холодильник и ассистенты обеспечения активной безопасности.

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