Самый дешевый электроседан BMW показали до премьеры. Фото

Новый седан BMW 3 Series 2027 модельного года показали до премьеры в рамках архитектуры с историческим названием Neue Klasse. Новая BMW i3 окажется самым дешевым электроседаном баварского бренда.

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Новинка окажется доступнее более крупных моделей BMW i5 и i7. Автомобиль показали на канале CarSpyMedia. Электрокар BMW 3 Series проходит серию испытаний на заснеженном тестовом полигоне.

Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

Очевидно, что во время ходовых испытаний прототип спрятали под плотным камуфляжем. Из-за этого невозможно рассмотреть дизайн серийного автомобиля. Но известно, что он будет похож на концепт 2023 года.

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