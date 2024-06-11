Новый бюджетник Volkswagen станет настоящим хитом на рынке. Фото

Новый Volkswagen ID.2 – компактный бюджетный электрокар. В компании новинку готовят на смену VW Polo и полностью рассекретят уже в 2024 году. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника.

Бюджетный VW ID.2 присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Новые детали стали известны Autocar. Volkswagen ID2.all – концепт, который предвещал появление новой модели.

Сообщается, что серийный вариант будет выглядеть даже лучше. Недорогую новинку планируют отправить на конвейер в 2025 году. Новый Volkswagen ID.2 получится небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Кроме базовой машины с ценой около 25 000 евро планируется спортивный вариант GTI. Обещают, что внешне он будет сильно отличаться.

Приблизительная мощность электрической силовой установки в топовом исполнении – 250 л.с. Запас хода после полной зарядки – в диапазоне 300-400 км.

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