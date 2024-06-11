Стоит как Tiguan, но намного крупнее: новый кроссовер VW показали на фото

Новый недорогой кроссовер Volkswagen Talagon 2024 года представили официально. Эта машина уже отправилась в продажу. Автомобиль сравним по цене с VW Tiguan 3 поколения, однако намного крупнее и практичнее для большой семьи.

Детали стали известны CarNewsChina. Большой кроссовер VW Talagon претерпел модернизацию для 2024 года и уже готов встретиться с покупателями.

У моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Новый Talagon 2024 модельного года полностью повторяет предшественника. Изменилась детализация, немного обновили бамперы и колесные диски.

Длина кузова кроссовера составляет 5152 мм при колесной базе в 2890 мм, ширина – 2002 мм, а высота равна 1795 мм. Автомобиль намного крупнее популярного Tiguan. В салоне места для 6 или 7 человек в зависимости от модификации.

Силовые установки VW Talagon 2024 остались бензиновыми на 186, 220 и 299 сил. Цена Volkswagen Talagon – от 36 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про самый дешевый электрический кроссовер Volvo.