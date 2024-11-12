Новый бюджетник Suzuki поразил своими способностями. Фото

Новый бюджетник Suzuki Dzire 2024 года представили официально буквально только что. Дешевую модель уже успели проверить в серьезном испытании, и компактный седан сумел поразить своими способностями.

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В Global NCAP провели краш-тест Suzuki Dzire 2024 года. Несмотря на цену 8000 долларов в базовом исполнеини, автомобиль справился отлично и получил рейтинг 5 звезд. Уже в базовой комплектации Suzuki Dzire есть 6 подушек безопасности, ESP, система защиты пешеходов.

Бюджетник Dzire в новом поколении получил крупную решетку, объединенную с нижним воздухозаборником, изменилось оформление светотехники, появился аккуратный хромированный декор.

В салоне Dzire изменилось вообще все. Дизайн полностью соответствует новому Suzuki Swift. Прежний 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л.с. оставили в линейке. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и роботизированной коробкой.

В первую очередь автомобиль создавался для рынка Индии, где этот компактный седан традиционно пользуется высоким спросом.

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