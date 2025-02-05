Огромную практичную модель Skoda показали в Украине на фото
Новая Skoda Superb 4 поколения уже отправилась в продажу. Это огромный практичный автомобиль, при этом недорогой по меркам сегмента. Эта модель даже появилась в Украине, ее показали на фото.
Это один из недорогих представителей своего сегмента и очень практичный автомобиль для семейных покупателей. Модель является ближайшим родственником VW Passat. Выглядит как седан, но на самом деле это лифтбек – багажник открывается как у хэтчбека. Очень удобно. Фото Skoda Superb 2025 года показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая. В линейке остались как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi.
Двигатели Skoda Superb 4 поколения:
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- бензин 2 л (265 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.);
- дизель 2 л (193 л.с.);
- плагин-гибрид (204 л.с.).
В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками. Цена Skoda Superb 2025 года – около 38 000 евро за базовый вариант.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новую бюджетную модель VW.