Новый бюджетник Nissan на базе Renault показали в деталях. Фото

Новый бюджетник Nissan Micra 2026 года – долгожданный преемник знаменитой модели. Автомобиль полностью трансформировался, превратился в электрокар и получил компоненты Renault. Машину показали в деталях на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Nissan Micra 6 поколения основана на новом автомобиле Renault. И, в отличие от модели 5 поколения, является электромобилем.

Новый электрокар Nissan Micra EV – недорогой городской хэтчбек с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric.

Фактически, японский производитель изменил оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Предложили другие цвета кузова и новые колесные диски. Салон Renault 5 E-Tech почти не изменился.

Базовый вариант мощностью 120 л.с. предлагает запас хода 300 км, а 150-сильная модификация способна преодолеть 400 км.

