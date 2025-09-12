Самый дешевый кроссовер Ford вышел на рынок в новой модификации

Компактный кроссовер Ford Puma теперь является самой дешевой моделью в европейской линейке автопроизводителя. Автомобиль после рестайлинга вышел на украинский рынок в полностью новой модификации.

Этот автомобиль официально рассекретили на сайте компании. Новый Ford Puma Gen-E 2025 года уже вышел на европейский рынок, а теперь появился и в Украине.

Электрический кроссовер Ford Puma EV построили на базе модернизированной модели, которую показали в 2024 году. Электрокар Puma попадал в объективы только с пленкой на кузове в ходе дорожных испытаний. Но секретов уже не осталось.

Видно, что автомобиль получил переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером. Выглядит машина аккуратно и очень современно.

Новый Ford Puma Gen-E получил силовую установку мощностью 168 л.с. и запас хода около 350 км (батарея 43 кВтч). Цена Ford Puma Gen-E 2025 в Украине – от 1 520 000 грн.

