Новый бюджетник Hyundai по цене "Рено Дастер" показали в деталях

Новый бюджетник Hyundai Inster 2025 модельного года показали в деталях в сети. Электрический автомобиль совсем не расходует горючее топливо, а по цене сравним с кроссовером "Рено Дастер".

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Новинку показали на канале Fully Charged Show. Ранее ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric, ведь именно на основе Casper построили новинку.

Бюджетная модель почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро. Новинка должна отправиться в продажу в Европе до конца 2024 года. Главные соперники – бюджетные электрокары Dacia Spring и Citroen e-C3.

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