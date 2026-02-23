В самый дешевый внедорожник Mercedes внесли изменения до дебюта

Новый Mercedes Little G (рабочее название) станет самым дешевым представителем линейки Мерседес Гелендваген. Внедорожник еще не дебютировал, однако уже получил важные изменения.

Как стало известно Carscoops, планы производителя в отношении нового автомобиля теперь другие. Ранее сообщалось, что внедорожник Mercedes разрабатывают как электромобиль. Теперь отмечают, что гибридные варианты с ДВС в линейке тоже появятся.

Гибридные силовые установки достанутся от новой модели Mercedes CLA. А запас хода полностью электрической модификации ожидается на уровне 700 км в топовом исполнении.

Медиа уже сообщали, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты. Премьера ожидается к 2027 году.

