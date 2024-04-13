Новый большой седан Kia с привлекательной ценой показали на фото

Новый седан Kia K5 2024 года после модернизации показали на официальных фото. Автомобиль получил яркий дизайн, а производитель объявил очень привлекательную цену.

И прежде модель Kia K5 отличалась от других автомобилей своего сегмента более эффектным дизайном. Но теперь модель привели в соответствие с обновленным корпоративным стилем. Детали сообщает Carscoops.

Спереди и сзади заменили бамперы, решетку, переработали фары и фонари. Появились новые колесные диски и цвета для кузова.

В салоне Kia K5 2024 модельного года тоже произошли изменения. Немного освежили дизайн и оформление передней панели, добавили беспроводную зарядку для смартфона и сканер отпечатков пальцев.

Двигатели Kia K5 2024:

бензин 2 л (160 л.с.);

бензин 2 л турбо (240 л.с.);

бензин 2,5 л (194 или 290 л.с.);

бензин 1,6 л турбо (180 л.с.);

газ 2 л (146 л.с.);

гибрид (195 л.с.).

Это глобальная линейка моторов для Kia K5 2024. На отдельных рынках предложение может отличаться. Цена Kia K5 – от 26 990 долларов в США. На домашнем корейском рынке дешевле – от 20 600 долларов.

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