Subaru удивила низкой ценой своего нового соперника Toyota Camry. Фото

Седан Subaru Legacy – известный соперник Toyota Camry. Модель пользуется спросом у покупателей благодаря особому стилю, оснащению и безопасности. А теперь японский производитель удивил низкой ценой на автомобиль 2025 модельного года.

Цена Subaru Legacy, которая скоро отправится в продажу, составляет 24 895 долларов. По информации Carscoops, стоимость модели не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Новая Subaru Legacy Limited теперь оснащена люком с электроприводом, рулевым колесом с подогревом и 11,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и системой мониторинга состояния водителя DriverFocus. Как всегда, модель поставляется с полноприводной трансмиссией даже в базовом исполнении.

Ранее СМИ сообщали о том, что Subaru Legacy попала в список лучших седанов по мнению американских специалистов. В рейтинг также попали основные соперники модели – Honda Accord, Hyundai Sonata и Toyota Camry.

Также Legacy внесли в список наиболее эффективных машин с точки зрения отношения стоимости автомобиля к среднему пробегу, зафиксированному в статистике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про особый вариант кроссовера Subaru Forester.