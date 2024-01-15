Недорогой кроссовер Fiat станет намного мощнее. Фото

Fiat расширит линейку своего недорогого кроссовера за счет мощного спортивного электромобиля. Готовится премьера быстрого кроссовера Abarth 600e.

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О машине рассказали на сайте концерна Stellantis. Спортивные электромобили в недорогом сегменте – новое направление, которое может заменить собой традиционные хот-хэтчи. Fiat определенно планирует доминировать в этом классе, пока конкуренты не активизировали деятельность в этом направлении.

Новинку выпустят под брендом Abarth, который давно отвечает за спортивные модификации моделей Fiat. Мощный электромобиль создадут на базе нового кроссовера 600e.

В целом от него новой машине достанется дизайн, но его сделают чуть агрессивнее – с другим бампером, яркими цветами кузова и крупными колесными дисками оригинального дизайна. Но изменения произойдут и в технической части.

Шасси подготовят для динамичной езды – подвеску перенастроят и, по всей видимости, сделают жестче. Мотор станет мощнее – 240 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 7 секунд.

Запас хода Abarth Fiat 600e ожидается на уровне 300 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Дебютировать новинка может до конца 2024 года, а в продажу отправится в 2025-м.

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