Новые модели Renault станут доступнее благодаря удешевлению производства на 40%

Renault готовит к выходу на рынок несколько недорогих электрокаров. Однако новые модели станут еще доступнее. Этого удастся достичь благодаря существенной экономии средств при производстве.

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Детали стали известны Motor1. Renault работает над следующим поколением электрических моделей. В рамках новой архитектуры производственные расходы, как ожидается, снизятся на 40%.

Новая платформа должна включать в себя массив технологий. Особенный акцент сделают на энергоэффективности с расходом менее 12 кВтч на 100 км пробега. Это значит, что для преодоления условно-комфортных 300 км пути электрокару понадобится компактный батарейный блок емкостью менее 40 кВтч.

Кроме того, компания предложит более совершенные электромоторы. Инженеры уделят особое внимание аэродинамике, что поспособствует энергоэффективности.

Важно также, что с новой архитектурой автомобили Renault смогут конкурировать в цене с китайскими электрокарами. Известно, что производители из КНР ставят низкую стоимость машины на первое место, закрывая глаза на качество.

Новые модели Renault ожидаются к 2028 году. Это будут автомобили С-класса размером с VW Golf и, в случае с кроссоверами, Toyota RAV4.

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