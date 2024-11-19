Новейшую недорогую модель Kia создали с помощью грибов и яблок. Фото

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года – недорогая электрическая модель. Чтобы в полной мере отразить экологическую направленность автомобиля, производитель построил машину с помощью натуральных грибов и яблок.

Видео дня

Электрокары позиционируют как автомобили следующего поколения, хотя циклы производства, утилизации и использованные материалы на самом деле очень токсичны, что наносит вред окружающей среде. В новом Kia EV3 частично компенсировали это натуральными компонентами. Детали сообщает Carscoops.

В прототипе Kia EV3 Study Car применяли 22 технологии переработки и использовали натуральные материалы. Так, руль и передняя панель в интерьере отделаны заменителем кожи, изготовленным из яблок. В других местах есть элементы на основе отходов грибов. Отмечается, что эти материалы не являются съедобными.

Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. В дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами. Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение электрический кроссовер EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Toyota RAV4.