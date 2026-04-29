Новые машины и б/у авто: на что украинцы тратят свои деньги

Украинцы предпочитают тратить свои деньги только на самые известные автомобили. При этом акцент традиционно смещен в сторону недорогих моделей. Это касается как новых, так и б/у машин.

В рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Это востребованные модели, которые отличаются высочайшей практичностью. Подробности стали известны организации Укравтопром.

С начала 2026 года рынок новых машин в Украине составил 15,4 тыс. экземпляров. В то же время на учет поставили 50,1 тыс. автомобилей с пробегом.

Самые популярные новые авто 2026 года в Украине:

Toyota RAV4 (1159 шт.); Renault Duster (1150 шт.); Hyundai Tucson (636 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (603 шт.); Skoda Kodiaq (429 шт.).

Самые популярные авто с пробегом в Украине:

VW Golf (2448 шт.); VW Tiguan (2010 шт.); Audi Q5 (1886 шт.); Skoda Octavia (1726 шт.); Nissan Rogue (1716 шт.).

