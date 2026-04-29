Новые машины и б/у авто: на что украинцы тратят свои деньги
Украинцы предпочитают тратить свои деньги только на самые известные автомобили. При этом акцент традиционно смещен в сторону недорогих моделей. Это касается как новых, так и б/у машин.
В рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Это востребованные модели, которые отличаются высочайшей практичностью. Подробности стали известны организации Укравтопром.
С начала 2026 года рынок новых машин в Украине составил 15,4 тыс. экземпляров. В то же время на учет поставили 50,1 тыс. автомобилей с пробегом.
Самые популярные новые авто 2026 года в Украине:
- Toyota RAV4 (1159 шт.);
- Renault Duster (1150 шт.);
- Hyundai Tucson (636 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (603 шт.);
- Skoda Kodiaq (429 шт.).
Самые популярные авто с пробегом в Украине:
- VW Golf (2448 шт.);
- VW Tiguan (2010 шт.);
- Audi Q5 (1886 шт.);
- Skoda Octavia (1726 шт.);
- Nissan Rogue (1716 шт.).
OBOZ.UA уже сообщал ранее про недорогие электромобили, которые скоро исчезнут.