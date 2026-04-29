Новые машины и б/у авто: на что украинцы тратят свои деньги

Стас Сидилев
Авто Oboz
Skoda Octavia

Украинцы предпочитают тратить свои деньги только на самые известные автомобили. При этом акцент традиционно смещен в сторону недорогих моделей. Это касается как новых, так и б/у машин.

В рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Это востребованные модели, которые отличаются высочайшей практичностью. Подробности стали известны организации Укравтопром.

С начала 2026 года рынок новых машин в Украине составил 15,4 тыс. экземпляров. В то же время на учет поставили 50,1 тыс. автомобилей с пробегом.

Volkswagen Golf

Самые популярные новые авто 2026 года в Украине:

  1. Toyota RAV4 (1159 шт.);
  2. Renault Duster (1150 шт.);
  3. Hyundai Tucson (636 шт.);
  4. Toyota Land Cruiser Prado (603 шт.);
  5. Skoda Kodiaq (429 шт.).

Самые популярные авто с пробегом в Украине:

  1. VW Golf (2448 шт.);
  2. VW Tiguan (2010 шт.);
  3. Audi Q5 (1886 шт.);
  4. Skoda Octavia (1726 шт.);
  5. Nissan Rogue (1716 шт.).

