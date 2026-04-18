Новую недорогую модель Volkswagen популярного формата показали вживую

Недорогой электромобиль Volkswagen ID.3 выполнен в популярном формате европейского хэтчбека. Однако за свое место на рынке машине придется бороться с новыми силами. Модернизированный автомобиль показали вживую.

На канале Autogefühl новый VW ID.3 Neo 2027 модельного года продемонстрировали в подробностях. Кроме дополненного названия, немецкий электрокар VW получил и другие обновления.

Производитель обещал кардинальные перемены в дизайне, но автомобиль претерпел деликатный рестайлинг, который сосредоточили в бамперах и светотехнике.

Машина получила модифицированный мультимедийный комплекс и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Предложат электромобили мощностью 170, 190, 230 сил с запасом хода до 630 км. В продаже новый Volkswagen ID.3 Neo останется на несколько лет. Как раз до появления следующего Golf 9 поколения, который превратится в электромобиль и получит имя Volkswagen ID.Golf.

