Секрет новой недорогой модели Honda раскрыт: цена и фото модели

Новая недорогая модель Honda Insight 2026 года полностью раскрыта официально вместе с главным секретом. На самом деле это уже существующий автомобиль, для которого даже возродили знаменитое имя.

Производитель заранее анонсировал эту машину, а теперь сообщил все подробности. Этот автомобиль по размерам близок к модели CR-V, однако идеологически и технически является совершенно другой машиной.

Новую модель Honda создали как возрождение имени Insight. Выглядит автомобиль современно, хотя и не является "прорывной" разработкой – это адаптированный для японского рынка вариант электромобиля Honda e:NS2 из Китая.

Здесь тот же дизайн и техническая часть. Несмотря на то, что автомобиль Honda Insight всегда был гибридом, новинку подготовили как EV. Мощность силовой установки – 204 л.с., а запас хода превышает 500 км.

Цена Honda e:NS2 в КНР, где машину производят на совместном предприятии с Dongfeng, стартует примерно с 20 000 долларов. Цена Honda Insight 2026 года – примерно от $34 000.

