Новую недорогую модель Mazda отменили из-за кроссоверов

Соперников у Toyota Camry остается все меньше. Вот и Mazda 6 решили снять с производства. У недорогой машины не появится следующего поколения из-за популярности кроссоверов.

Видео дня

Детали стали известны Carscoops. Ожидалось, что седан Mazda построят на совершенно новой заднеприводной платформе с мощным 6-циндровым двигателем продольной установки. Теперь стало известно, что таких планов в компании на самом деле нет.

В руководстве Mazda отметили, что с удовольствием разработают подобную модель, если на нее появится спрос. На современном рынке продажи среднеразмерных седанов снижаются из-за популярности кроссоверов.

Однако Mazda 6 уже получила своеобразного преемника. На рынок выходит новая Mazda EZ-6 2024 года. Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 480 и 600 км в зависимости от батареи (такой вариант обойдется примерно в 22 000 долларов). У гибрида Mazda EZ-6 общий запас хода составляет 1300 км. Цена этого варианта – от от 19 600 долларов.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про необычную внешность японского внедорожника Suzuki.