Бюджетник Suzuki Jimny скрестили с "Гелендвагеном": что из этого получилось

Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny с помощью фантазии и специальных навыков превратили в копию "Мерседес Гелендваген". Получилось смело, необычно и на удивление органично.

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Интересно, что на некоторых рынках существует пятидверный Suzuki Jimny. Однако это все равно компактный автомобиль с длиной кузова менее 4 метров. Художник Theottle показал большой вариант Jimny.

Мы видим кузов крупного внедорожника Mercedes G-class, у которого появилось "лицо" Suzuki Jimny. Выглядит действительно очень хорошо – во многом благодаря изначальному сходству двух машин. Это создает простор для рассуждений о будущих модификациях японского внедорожника.

Ранее даже сообщалось, что Suzuki Jimny получит электрический вариант. Но недавно президент компании Тосихиро Сузуки прокомментировал эту информацию. Топ-менеджер отметил, что батарея не вписывается в концепцию модели и является слишком тяжелым компонентом, который нарушит важный баланс характеристик.

Возможно, от этой модификации теперь решили отказаться. При этом ожидалось, что гибрид Jimny может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. Но и в этом случае Тосихиро Сузуки дал понять, что такой вариант исключен.

OBOZ.UA уже показывал на фото долгожданный внедорожник Honda.