Новую недорогую модель Mazda для Европы показали на живых фото

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и уже почти готова отправиться в продажу в Европе, даже несмотря на китайское происхождение. Этот автомобиль впервые показали на живых фото.

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Это именно вариант в спецификации для европейского рынка. Седан Mazda EZ-6 проходит испытания в Германии. Производитель делает вид, что мы еще не видели эту машину, поэтому использует маскировочную пленку на кузове. Детали сообщает Carscoops.

На самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. В продажу машина отправится до конца 2024 года и в Европе, и в Китае.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Вот и ориентир.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае достигнет 1000 км.

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