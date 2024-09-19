Долгожданный внедорожник Mitsubishi окажется дешевле, чем предполагалось

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero (который также известен как Mitsubishi Montero на некоторых рынках) готовят к долгожданному возвращению в модельную линейку. Оказалось, что новинка окажется дешевле, чем многие предполагали изначально.

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Новые детали стали известны Motor1. Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с Mitsubishi Pajero Sport меньшего размера на базе пикапа Mitsubishi L200). Но на фоне популярности классических внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. И это проблема.

Внутри альянса производители обсуждали строительство нового Mitsubishi Pajero 5 поколения на базе Patrol/Armada/QX80. Однако в Nissan возразили, что для моделей такого высокого класса будет неуместным "делиться" своими техническими наработками.

Фактически, Mitsubishi займется разработкой самостоятельно. Для этого модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле.

Ранее OBOZ.UA сообщал про самые дешевые модели Mitsubishi.