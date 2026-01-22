Новую недорогую модель Ford показали в неожиданном виде

Новый недорогой Ford появится на рынке как замена знаменитой модели Focus, хотя и не станет прямым преемником. Любимый многими европейский хэтчбек показали в неожиданном виде.

Видео дня

Известно, что новый Ford Focus не появится в ближайшее время – производитель уже остановил производство. Но эту модель на канале Digimods DESIGN показали с дизайном нового Ford Mustang. Смотрится необычно.

Тем временем производитель уже работает над следующей машиной. Компактная модель присоединится к линейке Ford Bronco и специально будет ориентирована на европейский рынок. То есть автомобиль фактически займет нишу Ford Focus в другом сегменте, при этом предложит стиль внедорожника.

В руководстве компании ранее одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.

Производитель готовит преемника Ford Focus к 2027 году. Ожидается компактный кроссовер с несколькими силовыми установками – бензин и гибрид (с разной степенью электрификации). Среди основных соперников – кроссоверы Dacia Bigster и Jeep Compass.

Компактный кроссовер Ford Bronco в модельной линейке займет пространство между Kuga и меньшей Puma. Производство модели наладят в Испании.

