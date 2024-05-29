Nissan официально показал бюджетный кроссовер с расходом 4,6 л/100 км. Фото

Новый Nissan Note Autech с гибридной силовой установкой e-Power показали официально для 2024 модельного года. Практичное транспортное средство для семейных покупателей выступает в сегменте бюджетных кроссоверов. Экономичный Note получил привлекательную цену.

Детали сообщили на сайте Carscoops. Nissan Note Autech 2024 модельного года претерпел рестайлинг. Автомобиль получил новый эффектный дизайн передней части с крупными фарами и свежим декором.

Задние фонари выполнили в современном формате и соединили длинной полосой. Есть и элементы из темного пластика, которые подчеркивают сходство автомобиля с кроссовером.

В движение Nissan Note приводит гибридная силовая установка. В стандартном варианте она состоит из бензинового двигателя объемом 1,2 л и электромотора. Комбинированный расход топлива равен 4,6 л/100 км.

Полноприводный Note оснащают дополнительным электромотором на задней оси. Базовая цена Nissan Note Autech 2024 – от 17 544 долларов.

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