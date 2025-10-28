Новую модель на базе Honda Civic подготовили к выходу на рынок. Фото

Новая Honda Prelude 2026 года – стильная долгожданная модель спортивного сегмента, которую построили на базе недорогой Honda Civic. Этот автомобиль готов к выходу на рынок, его показали на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, в продаже возрожденная Honda Prelude уже появилась на домашнем японском рынке. Скоро машину начнут предлагать в Европе и США. Ранее о машине сообщили всю официальную информацию.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Машину оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки.

Сообщалось о цене Honda Prelude 6 поколения от 41 000 долларов. Это прайс для Японии. Однако ожидается, что в других странах автомобиль будет стоить примерно столько же.

Гибрид Honda Prelude 2026 уже привлек много внимания и вызвал настоящий ажиотаж на домашнем рынке. Там зарегистрировали более 2400 заявок. При этом пока производитель способен отгружать около 300 машин в месяц.

