Toyota остановит продажи знаменитой недорогой модели. Фото

Знаменитая недорогая модель Toyota Supra спортивного сегмента понравилась энтузиастам. Однако продажи машины в последнее время снижаются, а расходы на модернизацию слишком высоки. Продажи автомобиля остановят.

Детали сообщает Motor1. Японская компания прекратит продажи этой машины. Устаревающее купе Toyota Supra 5 поколения требует дорогих инвестиций для поддержания актуальности и соответствия современным требованиям.

Однако на фоне невысокого спроса на автомобиль такое развитие модели не кажется рентабельным. Поэтому производство Toyota Supra остановится в марте 2026 года. Известно, что у спорткара появится преемник.

Ранее сообщалось, что в одиночку компания не способна разрабатывать спортивные модели. Недорогое купе GR 86 было создано совместно с Subaru (в двух поколениях), а Toyota Supra 5 поколения оказалась техническим двойником BMW Z4.

Пока не уточняется, продолжит ли японская компания такую практику совместной разработки. Но не исключается, что на этот раз новую Toyota Supra 6 поколения могут создать своими силами.

