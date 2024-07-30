Эти недорогие автомобили доминируют на рынке в Украине: самые популярные машины

Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда в Украину – очень живой сегмент рынка. Отечественные покупатели активно реагируют на такие машины, ведь они значительно дешевле новых. А техническое состояние привлекает в категории б/у авто до 5 лет.

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Эксперты назвали самые популярные б/у автомобили в таком сегменте. Машины с пробегом ощутимо доступнее. Интересно, что доля электромобилей в статистике большая. Как сообщает организация Укравтопром, с начала 2024 в Украину ввезли более 30 тысяч автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.

Это количество отражается в 27% от всего рынка б/у машин. 40% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%).

Дизельных машин ввезли 10%. А количество электрокаров составляет 39%.

Самые популярные б/у авто до 5 лет в Украине:

Tesla Model Y – 1915 шт.; Tesla Model 3 – 1860 шт.; Mazda CX-5 – 1012 шт.; Nissan Rogue – 1008 шт.; Hyundai Kona – 983 шт.; Volkswagen Tiguan – 903 шт.; Volkswagen Golf – 774 шт.; Volkswagen ID.4 – 681 шт.; Audi Q5 – 618 шт.; Nissan Leaf – 600 шт.

За популярность электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике импорта с пробегом.

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