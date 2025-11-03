Новую бюджетную модель Toyota показали вживую. Фото

Новый бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года перестал быть секретом. Сперва модель продемонстрировали на официальных фото, а теперь японскую машину показали вживую после премьеры.

Бюджетник Toyota Land Cruiser FJ – долгожданный дешевый внедорожник, который наконец-то официально рассекретили. Перед выходом автомобиля на рынок его показывает Motor1.

Производство нового внедорожника наладят в Таиланде для азиатских рынков, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А в Европе и США автомобиль не появится.

В длину автомобиль вытянулся на 4 575 мм (колесная база 2 580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 163 л.с. Ожидалась и гибридная силовая установка, но такой вариант в линейке все же не появится.

Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.

