Новая недорогая модель Dacia всех удивит: что о ней известно

Новая недорогая модель Dacia присоединится к линейке популярных автомобилей европейского производителя. Машина удивит покупателей, ведь компания намерена усилить свои позиции в другом сегменте с более крупным автомобилем.

Видео дня

Об автомобиле уже кое-что известно. По информации Autocar, над новой Dacia уже работают. Компания готовит более крупный автомобиль, который станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Новая Dacia C-Neo, у которой пока есть внутреннее временное название, может появиться в 2026 году.

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат с увеличенным клиренсом.

Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 28 000 евро. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Вероятно, в Dacia рассматривают эту новинку как альтернативу Renault Megane из ДВС (который превратился в электрокар).

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые популярные автомобили в Украине.